Con la sua eleganza evergreen è il capo delle occasioni speciali da tenere nell’armadio per sempre

Leggi su amica

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’essenzialità paga. Investire in abiti da cerimonia semplici ed eleganti è il modo migliore per fare un vero investimento in termini di moda. Vuol dire acquistare vestiti che difficilmente passeranno di moda. Che si adatteranno con più facilità a diversed’uso. E che potranno rimanereper. Quello per le cerimonie, infatti, è spesso l’abito meno utilizzato durante l’anno. Viene indossato solo per matrimoni, battesimi, anniversari e altre. Per giustificare la spesa è necessario utilizzarli molte volte. Quindi puntare su un modello che resti indenne al passare del tempo diventa fondamentale. Identikit dell’abito da cerimonia perfetto Non esiste solo un modello perfetto. Ma puntando su alcune caratteristiche principali difficilmente si sbaglia l’acquisto. ...