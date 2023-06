Con la morte di Berlusconi | Putin dice addio a un “vero amico” | il sostegno dell’ex premier alla Russia che ha imbarazzato il governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ha rivoluzionato la politica italiana, di certo, Silvio. Ma è stato anche spesso protagonista di gaffe internazionali e di rapporti quantomeno ambigui. Come nel caso del presidente russo, Vladimir, che anche negli ultimi mesi gli sono valsi polemiche e proteste, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina. La sua amicizia conè storica ed è stata confermata anche dopo l’inizio della guerra in Ucraina, imbarazzando tra l’altro ilguidato da Giorgia Meloni. Non a caso,ha avuto parole di elogio anche ora, dopo lapresidente del Consiglio italiano. Gli attacchi dia Zelensky Era febbraio del 2023 quandoha parlato del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, creando ...