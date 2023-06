Con la morte di Berlusconi nulla sarà più uguale L’analisi di Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Con ladi Silvio, l’uomo che per due decenni ha dominato o condizionato la politica italiana,piùnel Paese e nel concreto degli equilibri della maggioranza. Anche se il suo partito, Forza Italia, è il più piccolo della coalizione, i suoi giornali e reti TV sono l’ossatura ideologica e di comunicazione che regge il governo. L’eredità del partito, dei media è incerta con vari gruppi che cercheranno di contendersene una parte già a cominciare dalle prossime ore. Un vuoto di potere è oggi l’ultima cosa di cui il governo e il Paese ha bisogno perché tutto si muove su un terreno molto fragile. La produzione industriale è crollata per il quarto mese successivo facendo registrare un meno 7,2% su base annua. Per trovare risultati peggiori bisogna andare ai tempi del lockdown ...