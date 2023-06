Come riconoscere una APP falsa

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 12 giugno 2023) Vi proponiamo in lettura un attimo articolo tratto dal sito welivesecurity.com. Vi sono informazioni importanti che tutti dovrebbero conoscere. Hai appena scaricato un nuovo gioco per dispositivi mobili, un portafoglio di criptovalute o un’app per il fitness, ma qualcosa non va. Lo schermo del tuo telefono è sommerso da fastidiose pubblicità, l’app non sta facendo quello che ti aspetteresti oppure hai trovato una transazione non autorizzata sul tuo conto bancario. È probabile che l’app che hai scaricato abbia cercato denaro o informazioni sensibili. Data la ricchezza di dati a cui accediamo tramite i nostri smartphone, non c’è da meravigliarsi che i criminali informatici abbiano gli occhi puntati su questi dispositivi, con minacce che incombono soprattutto negli app store di terze parti. Secondo l’ ESET Threat Report T3 2022 , il numero di minacce Android è aumentato del 57% ...