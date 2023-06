Colorado | agente spara e uccide un 14enne afroamericano | aveva rubato sigarette elettroniche

Inunha ucciso un giovane afroamericano di 14 anni, che aveva rubato alcune sigarette elettroniche. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da unfuori da un negozio ad ...La polizia di Aurora, in, ha diffuso il video, ripreso dalla bodycam, in cui si vede unche spara a Jor'Dell Richardson , un afroamericano di 14 anni, lo scorso 1 giugno. Il ragazzo, colpito all'addome, è ...Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino afroamericano. Jor'Dell Richardson stato colpito all'addome da unfuori da un negozio ad Aurora, in, dove secondo gli agenti aveva rubato delle sigarette elettroniche, il 1. giugno. La pubblicazione dei video ripresi dalle bodycam dei poliziotti, ...

14enne afroamericano ucciso dalla polizia in Colorado Agenzia ANSA

Roma, 12 giugno 2023 - Un ragazzino afroamericano di 14 anni è stato ucciso dalla polizia. L'ennesimo episodio di violenza di un agente delle forze dell'ordine Usa è avvenuto ad Aurora, in Colorado. J ...Un ragazzino afroamericano di 14 anni è stato ucciso dalla polizia ad Aurora, in Colorado, in un negozio dove avrebbe rubato.