Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si incollarono alla statua del Laocoonte all'interno dei musei Vaticani. Si ...... ossia "tappati", in questo caso con una sorta di. La presenza in un solo ambiente di ... "Questa nuova attrezzatura si inserisce in un più ampio percorso incentratopaziente " spiega il ..."Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avrannofuturo - spiegò il collettivo in una nota - . ...

Colla sul Laocoonte, 9 mesi ad attivisti Ultima Generazione Agenzia ANSA

Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si incollarono alla statua del Laocoonte all'interno dei musei Vaticani. Si t ...Città del Vaticano - Protestare contro l'ambiente in Vaticano costa salato. Sono stati giudicati colpevoli per aver danneggiato un'opera d'arte ed aver resistito ai ...