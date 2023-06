Claudio Ranieri | allenatore dei miracoli e maestro di stile

(Di lunedì 12 giugno 2023) Se consideriamo soltanto gli ultimi 7 anni dei suoi 37 anni di carriera da, ancora in corso, possiamo facilmente osservare la caratura di. Ha appena riportato in Serie A il Cagliari; nel 2020 aveva salvato la Sampdoria dalla retrocessione in Serie B; nel 2016 era entrato nella storia del calcio europeo portando per la prima vola il Leicester alla vittoria della Premier League. C’è poco da fare, è lui l’dei. È soprattutto merito suo se dopo Frosinone e Genoa, è adesso il Cagliari la terza squadra promossa in Serie A. La formazione diha vinto 1-0 al San Nicola contro il Bari nella gara di ritorno dei playoff ed è tornata nel massimo campionato dopo un solo anno di purgatorio grazie alla rete del subentrato Leonardo Pavoletti al ...

...viene capita e si classificherà solo dodicesima nell'annata di 'Perdere l'amore' di Massimo,... come attore, il film si intitola 'Concorso di colpa', poliziesco diretto daFragasso, in ...Da Cagliari a Cagliari. Dall'addio del 1991 alla festa di queste ore.era tornato sull'amatissima isola per risollevare la squadra e regalare a una tifoseria che ha continuato a sentire fortemente sua la serie A. Vi è riuscito nei minuti di recupero ...Quello stesso pelago attraversato con il timone tenuto su barra dritta dal Signor(Signore, prego, ne' mister, né sir), che già aveva attraversato quelle perigliose acque dal 1989 al ...

Da Cagliari a Cagliari: l'ultima impresa di "Sir Claudio" Ranieri, il signore dei duelli Tiscali

Pienone allo stadio di Cagliari per la festa della promozione in Serie A. Circa 15mila tifosi hanno voluto applaudire Lapadula e compagni per la vittoria della finale playoff contro il Bari. (ANSA) ...Le parole di Mignani e Ranieri prima di Bari-Cagliari Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di ritorno del San Nicola contro il ...