Claudio Ranieri | “Abbiamo un popolo intero dietro che ci spinge”

(Di lunedì 12 giugno 2023) A Cagliari non si dormirà per qualche giorno. Poco dopo il fischio finale tutta la città si è divisa tra piazza Yenne, storico centro dei festeggiamenti del capoluogo sardo, e l’aeroporto dove intorno alle 2 del mattino la squadra è rientrata. Una promozione così la potevano prevedere in pochi, perchéè stato in grado di rimettere in piedi una squadra che sembrava perduta. Anche lui si è poi unito ovviamente alla festa e ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky.in conferenza stampa – Crediti foto: Cagliari Calcio FacebookQueste dunque le parole del tecnico del Cagliari pronunciate nel post gara ai microfoni di Sky raccolte da TMW: “Il dubbio di venire a Cagliari era sul non riuscire nell’impresa. Tornare qua e non farcela sarebbe stata una sconfitta enorme. Cagliari mi ha ...

Lapresse al capezzale Ma chi me lo fa farelo ha pensato quando lo hanno chiamato al capezzale del Cagliari malato e sbandato: ma chi me lo fa fare di intaccare il ricordo che i ...di Ilaria Muggianu Scano I cori irrispettosi e la grande lezione di Mr.. Mai maramaldeggiare sull'avversario sconfitto. Non manca chi lo ha ribattezzato 'Felice'. Il vero re di Sardegna, l'allenatore del Cagliari Calcio che subentra a Fabio ...Che cos'è il calcio Per capirlo bisogna guardare attraverso le lacrime diche con il Cagliari ha compiuto l'ennesima impresa di una carriera da incorniciare. Non solo per i titoli vinti (pochi) ma per come sono arrivati. L'allenatore ha guidato le migliori ...

A fine partita il San Nicola applaude comunque i propri beniamini per la straordinaria stagione, i sardi corrono a festeggiare sotto i propri tifosi e Claudio Ranieri scoppia in lacrime. E' stato ...