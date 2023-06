Claudio Amendola | chi è | età | carriera | film e serie tv | chi è l’ex moglie | figli | infarto | fidanzata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie”, una replica che racchiude le interviste più emozionanti del programma durante l’anno. Oggi andrà nuovamente in onda il racconto con le confessioni inedite che il celebre attore romanoha rilasciato in esclusiva a Silvia Toffanin! Ecco chi è, tutto quello che sappiamo di lui e della sua vita. Chi è: età,tvè nato a Roma il 16 febbraio del 1963 e ha 60 anni. Nasce in una famiglia d’arte:o degli attori e doppiatori Ferruccioe Rita Savagnone.ha iniziato a lavorare prestissimo come commesso ...