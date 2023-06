(Di lunedì 12 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Circolava su un ciclore intestato a une non aveva l’assicurazione: per questo un uomo residente nelè finito nei. La polizia locale lo ha fermato sulla Varesina perché la targa palesava evidenti difformità rispetto a quelle originali. I controlli hanno quindi fatto emergere che il veicolo era intestato a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Cislago, guidava una moto intestata a un morto. Nei guai un Comasco Il Notiziario

Forse per un malore, un 52enne di Cislago ha perso il controllo della guida e si è schiantato contro un albero nella boscaglia. L’incidente è successo stamane ...CISLAGO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale per le cure del caso il 51enne che stamattina, mercoledì 7 giugno, è stato vittima di un incidente stradale al confine ...