Ciclismo | David Gaudu | “Non è normale che arrivino insulti alla mia famiglia”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un Giro del Delfinato non eccezionale per, il viatico peggiore verso il Tour de France, dove il transalpino della Groupama-FDJ vuole assolutamente essere protagonista. Le sue parole a L’Equipe: “Abbiamo fatto le stesse cose che abbiamo fatto a inizio stagione, fra bicicletta, cibo e tutto il resto. Qualche mese fa funzionavano, ora no. Probabilmente abbiamo commesso qualche errore in fase di preparazione, che analizzeremo. Sono frustrato dai miei risultati, quindi voglio girare la pagina di questo Delfinato molto in fretta. Quando ho tagliato il traguardo dell’ultima tappa, questa corsa era già dietro le mie spalle”. E ancora: “Non è la prima volta che un Delfinato mi gira male. Se guardiamo ai due Tour de France in cui sono andato meglio, nel 2019 e nel 2022, ho avuto giorni difficili al Delfinato precedente. Bisogna essere bravi a mettere ...