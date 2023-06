“Ciao papà” | il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per il padre Silvio La Torre Mediaset con due scritte

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Grazie” e ““.è morto oggi 12 giugno e in questo modo lo ricordano a Cologno Monzese, con duesulla. Chi lavora lì e in particolare l’ad della società e secondogenito del cav.,. Lehanno sostituito momentaneamente il logoe sono visibili anche dalle tangenziali. Con il passare delle ore un po’ di persone sono arrivate davanti gli studi di viale Europa. E lo scorso febbraio la stessaaveva salutato Maurizio Costanzo con uno “” a ricordare del grande giornalista scomparso. È ...

'. Così Mediaset ricorda il suo fondatore, Silvio Berlusconi, morto stamani all'ospedale San Raffaele di Milano, all'età di 86 anni. Sono due i messaggi di saluto a Berlusconi apparsi sulla ...... 'Francesco è e sarà sempre il mioanche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui' . Il 12 giugno 2023 l'annuncio del decesso.Francesco.Leggi Anche Silvio Berlusconi è morto - Lutto nazionale per i funerali di Stato: la cerimonia si svolgerà mercoledì in Duomo a Milano Con il passare delle ore un po' di persone sono arrivate davanti ...