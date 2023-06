Chris Jericho | “Un match con Sting? Non mi interessa”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 giugno 2023)sa sicuramente far parlare di sé. Anche con pochissime parole riportate sul proprio account Twitter. L’ex AEW World Champion, a domanda specifica di un fan sul social azzurro, ha continuato ad insistere su un concetto che ha spesso riportato in diverse interviste passate. Quale? Che il suo stint in AEW non deve essere un “tour nostalgico”. Il perché è presto detto, visto che il fan in questione ha chiesto all’ex WWE di un possibile incontro con, dal canto suo, ha chiosato con poche parole ma di significato, ovvero “non succederà mai, non mi”. Nonostante ciò, lo stesso Y2J ha invece descritto Randy Savage come “suo idolo” e che l’avrebbe “assolutamente voluto affrontare”, essendo il suo dreampersonale. Staremo a vedere se due delle ...