Chi era Imane Fadil | l’olgettina morta in circostanze misteriose

Leggi su cultweb

(Di lunedì 12 giugno 2023)nata il 2 novembre 1984, era una modella 34enne di origini marocchineil 1 marzo 2019 a causa di una aplasia midollare dopo un ricovero in ospedale, ma per molto tempo si parlò di omicidio per avvelenamento. La ragazza era un’olgettina e quindi testimone chiave dell’accusa nel caso Ruby: aveva infatti più volte preso parte – come le altre ragazze – alle famigerate cene del bunga bunga presso la villa di Arcore di Silvio Berlusconi. “Mi hanno avvelenato” dichiarò quando venne ricoverata all’Humanitas il 29 gennaio del 2019 per poi morire il primo di marzo dopo una lenta agonia. La ragazza aveva solo 25 anni quando iniziò a frequentare la casa di Silvio Berlusconi, all’epoca Presidente del Consiglio. Invitata da Emilio Fede e Lele Mora,prese parte a ben otto di queste “cene eleganti” nel corso ...