Chi è Valentina Corradi | biografia | età | Paperissima Sprint e vita privata

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 giugno 2023)è nata a Rapallo, in provincia di Genova, nel 2001. Il suo profilo Instagram ufficiale è @wallivale. Si è appassionata alla danza da piccola, per seguire le orme di sua sorella maggiore Carolina. A sei anni ha iniziato con le danze standard e poi si è specializzata nel latino americano. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico (con votazione 100), ha deciso di non continuare con l'Università, preferendo concentrarsi sulla sua passione, ovvero la danza. Carriera di: dalla danza aè una ballerina. Nel 2018 ha partecipato al suo primo concorso di bellezza, conquistando il titolo di 'Miss Perla del Porto'. Il suo debutto sul piccolo schermo è stato nel 2019 , in ...