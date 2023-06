Chi è Marta Fascina | la fidanzata di Silvio Berlusconi

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 12 giugno 2023)è ladiBerlsuconi ed è una politica italiana è deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018. Nata il 9 gennaio 1990 nella provincia di Reggio Calabria,è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. I suoi genitori sono Angela Della Morte e Orazio, e sono separati da anni.ha un fratello, Claudio.non è la moglie di, ma ha celebrato con lui un matrimonio “simbolico” nel 2022.comincia la sua carriera come giornalista per poi approdare al ruolo di addetta stampa per la società di calcio Milan. Grazie ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, entra in contatto con, ritagliandosi uno spazio sempre ...