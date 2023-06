Chi ci guadagna Bomba Salvini sull' Ue | | favori alla Cina | un nuovo Qatargate?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) La battuta di spirito Matteola fa su Richard Gere, il divo di Hollywood che nell'estate 2019 - erano le ultime settimane del capo leghista da ministro degli Interni assieme ad altri divi come Chef Rubio già conduttore di “Unti e Bisunti” salìa nave spagnola carica di migranti a cui l'allora titolare del Viminale impedì lo sbarco per diversi giorni, e la nave rimase in rada a Lampedusa: «Se Richard Gere a settembre verrà a testimoniare contro di me per la Open Arms chiamerò mia mamma ad assistere all'udienza, dato che è appassionata di cinema. Noi risponderemo con Lino Banfi». La battuta pesante - fuoco alle polveri a un anno esatto dalle elezioni europee - è sul vice di Ursula von der Leyen, Frans Timmermans: «La Commissione Ue, con l'obbligo dell'auto completamente elettrica, sta portando avanti un approccio ideologico ...