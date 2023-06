“Che fine può aver fatto” Scomparsa Kataleya | parole choc dalla famiglia “Non vogliono parlare”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si infittisce il giallo legato alladella piccolaMia Chicllo Alvarez, la bambina di 5 annia Firenze vicino all’ex hotel di via Maragliano lo scorso sabato 10 giugno. Aadesso è laper bocca della cugina della madre. Intanto le ricerche continuano a ritmo forzato. Nelle ore scorse il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, hail punto sulla situazione. >“Vi prego…”. Federica Panicucci, reazionealla morte di Silvio Berlusconi “Le indagini sono a 360 gradi – spiega – Non abbiamo nessun elemento al momento che ci fa propendere per una pista piuttosto che per un’altra. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rapimento da parte di adulti o l’allontanamento. ...

... disponibile in opzione sulle ammiraglie della Casa di Stoccarda in consegna dalladi quest'...per il suo funzionamento si avvale tra l'altro di Lidar, videocamere, sensori e microfoni esterni.... le lacrime da Sacchi a Galliani, da Dell'Utri a Calderoli Simona Ventura : 'Ladi un'epoca' 'Ladi un'epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiduciami hai sempre ...Allanon ha messo il suo imprinting nel passaggio alla Seconda Repubblica". E da storico ...cosa lascia in eredità Anzitutto non condivido il trentennio come periodizzazione. Nei libri di ...

Sandra e Raimondo Vianello, che fine hanno fatto gli eredi Eccoli oggi: vita stravolta MovieTele.it

Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo d’Italia. E’ l’espressione che ricorre da questa mattina, da quando la notizia della morte dell'ex presidente del Consiglio è giunta nelle redazioni dei ...L’ex senatore e già governatore ligure Sandro Biasotti: “Rimasi indipendente, non entrai in Forza Italia, ma ho sempre apprezzato che lui non avesse insistito ...