“Che fai | mi cacci?” | quando Silvio Berlusconi litigò con Gianfranco Fini – Video

... come un mese dopo in campionato ad Empoli quando sul 2 - 0 e con l'uomo in più, non togli il tuo di ammonitosi fa espellere ristabilendo così la parità numerica e tirimontare al 94'. ...Lui replica 'mi cacci'. Il primo giugno 2011,dopo la pesante sconfitta alle amministrative, Berlusconi, all'epoca ancora presidente del consiglio, affida il partito ad Angelino Alfano,...Il 22 aprile all'Auditorium della Conciliazione di Roma va in scena il famoso 'mi cacci'. E' la fine dell'alleanza, sancita il 29 luglio da un voto dell'assemblea del Pdl. Il giorno dopo ...

“Oggi è un giorno che non avremmo mai voluto vivere. Finisce un’era politica”. Sono le parole del coordinatore provinciale di Forza Italia Siena Lorenzo Lorè che ricorda così Silvio Berlusconi, fondat ...Dalla "special relationship" con Vladimir Putin al "giro in piazzetta" a Porto Rotondo in Sardegna insieme a Tony Blair e ...