ChatGPT ha progettato il suo primo robot

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il progetto in collaborazione con un gruppo di ricercatori. I risultati sono stati pubblicati sulle pagine di Nature Machine Intelligence

Da poesie, saggi e ricette alla progettazione di robot, il salto può essere breve: lo ha compiuto ChatGPT, che ha progettato il suo primo robot insieme ai ricercatori, aiutandoli in tutte le fasi. Il sistema basato sull'Intelligenza Artificiale ha collaborato alla progettazione di un braccio robotico.

ChatGpt progetta il suo primo robot, insieme ai ricercatori - Scienza

E se ChatGPT iniziasse a progettare robot Per la verità lo ha già fatto: si tratta di un braccio robotico ottimizzato per la raccolta di pomodori, che il sistema di intelligenza artificiale ha ...ChatGPT, ha dato il suo contributo nella creazione di un robot, collaborando in tutte le fasi insieme a un gruppo di ricercatori.