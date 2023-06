Champions League | un anno fa scommettono sul City | vincita record a Roma

(Di lunedì 12 giugno 2023)– La sconfitta dell’Inter incontro il Manchester(leggi qui) ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha infatti tenuto testa alla formazione di Pep Guardiola fino al 68’ minuto, dove Rodri con un bel piazzato è riuscito a battere Onana, decidendo così la finale di Istanbul. Ma c’è chi ha vissuto in maniera diversa il successo del Manchesternella massima competizione continentale per club. A fare da sfondo alla vicenda è l’agenzia Goldbet di piazza Giovanni da Verrazzano, zona Garbatella, a. Come riporta l’agenzia Agimeg, infatti, nell’estate dello scorsoun gruppo di scommettitori ha deciso di puntare sul Manchestercome vincitore della...

... l'equilibratore del gioco di Pep Guardiola Nell'era dello star power a tutti i costi, dell'attenzione inevitabilmente posta su attaccanti e trequartisti, la finale dil'ha risolta ......sta per ricevere un'offerta da capogiro per uno dei suoi titolarissimiNonostante la promessa fatta da Steven Zhang ai tifosi nerazzurri minuti successivi alla dolorosa sconfitta di...Terminata da qualche settimana la stagione 2022 - 2023 con la finale di Coppa Titano, i ragazzi di Stefano Ceci sono già proiettati alla prossima annata e in particolar modo alla. Il Tre Penne , che ha ripreso ad allenarsi nei giorni scorsi, martedì 13 conoscerà dall'urna di Nyon il nome dell'avversario. Sarà una tra Breidablik (Islanda) e Budunost Podgorica (...

Champions League, la squadra della stagione 2022/23 secondo la Uefa - Sportmediaset Sport Mediaset

La notte di Istanbul ha permesso al Manchester City di portare a casa la prima Champions League della storia ma ha certificato come l’Inter possa sognare di riportare il titolo in Italia dopo l’ultimo ...Roma – La sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Manchester City ( leggi qui) ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha infatti tenuto testa alla ...