(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la sconfitta subita dalper 1-0 in finale diLeagueil Manchester City, glidelhanno pensato di accogliere i rivali cittadini con una serie diposti in vari punti delladio e non solo. I rossoneri sono stati eliminati dai nerazzurri in semifinale e ora gioiscono per la sconfitta dela Istanbul. Un gesto che è stato pienamente rivendicato dal direttivo della curva sud che, dopo aver affisso gli, ha scritto sui profili social: “Abbiamo voluto salutare il rientro dei Campioni d’Europa ao, dagli aeroporti al centroo è solo rossonera!”. I luoghi dove sono stati ...

Proprio come il brasiliano, Rodri ha trovato un gol decisivo in una finale diLeague ...aggiustamenti continui di Guardiola hanno portato al recupero di un concetto di quadrilatero di ......fatta da Steven Zhang ai tifosi nerazzurri minuti successivi alla dolorosa sconfitta di... scomparso questa mattina dopo aver trascorsoultimi giorni in ospedale: 'E' un uomo che ha ...Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tuttiinteristi. Dobbiamo essere ...al proprio ufficiale Instagram per commentare l'amara sconfitta dell'Inter nella finale di...

Champions, gli ultras del Milan tappezzano la città con striscioni contro l’Inter Il Fatto Quotidiano

OPPO, una delle aziende leader nel settore degli smart device e global official partner della UEFA Champions League, ha organizzato un evento straordinario per celebrare insieme ai fan di tutto il mon ...Proprio come il brasiliano, Rodri ha trovato un gol decisivo in una finale di Champions League contro un’italiana ... e della gestione del pallone la propria ragion d’essere. Gli aggiustamenti ...