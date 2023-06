Centrosinistra | D’Amelio | “Al fianco del lavoro portato avanti da Pizza”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento ad alcuni articoli e servizi giornalistici apparsi sulle testate irpine nelle ultime ore, mi vedo costretta a precisare quanto segue. Sono convintamente d’accordo con ildi costruzione di un’alleanza ampia per le amministrative della città di Avellino,dal segretario provinciale Nello. La mia assenza all’incontro di venerdì è dipesa esclusivamente da impegni personali, ma erano presenti, com’è noto, i miei riferimenti cittadini e negli organismi di partito“. Così in una nota Rosetta, esponente del Partito Democratico. Iltenta di ricompattarsi e allargarsi contro Festa e “la destra”, cercando la sintesi sul Sindaco L'articolo proviene da Anteprima24.it.

