Ora però ricercatori americani, autori di un nuovo studio pubblicato sulla rivista 'Cell', invertono la rotta, sostenendo che unadi proteine, meglio se vegetali, favorisce un sonno più ...Una "one off" unica al mondo realizzata nel 1976 sulladella Ferrari 308 GT4, spinta dal ... I 7.100 ricavati dall'asta benefica svoltasi nel corso delladi gala sono devoluti alla Regione ...Per i soci che hanno preso parte all'iniziativa, ristoro in serata insieme ai tanti altri amici del Circolo intervenuti alladi galletto Vallespluga al forno con patate. Scarica il PDF ...

Cena a base di proteine favorisce sonno più profondo, lo studio Adnkronos

Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - Che si debba fare una 'colazione da re, un pranzo da principi e una cena da poveri', mangiando poco e ...Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - Che si debba fare una 'colazione da re, un pranzo da principi e una cena da poveri', mangiando poco e leggero, ...