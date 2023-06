Cecchi | «Inzaghi grandissimo allenatore! Acerbi da Beckenbauer»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha chiuso la sua seconda stagione all’Inter con due trofei, pur mancando la Champions League persa nella finale col Manchester City. Dal match di Istanbul il giornalista, su Radio Sportiva, elogia sia il tecnico sia. SOLO COMPLIMENTI – Stefanopremia la prestazione in Manchester City-Inter, a cominciare dall’allenatore: «Simoneha dimostrato di essere unallenatore. Non è colpa sua se Romelu Lukaku sbaglia o se c’è una traversa. Io ho tifato Inter, poi tutti sapete che sono tifoso della Fiorentina. Ma non c’è niente di male a farsi trasportare da un sentimento. Francescoha giocato da Franz, se devo dare un voto più alto lo do a lui. Ha annullato Erling Haaland, ci sarebbe ...