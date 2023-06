CdS – Leao prende la maglia numero 10

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-11 20:02:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: MILANO – Il primo addio è stato quello di Zlatan Ibrahimovic una settimana fa, con un saluto commosso di tutto lo stadio San Siro. Dal Milan poi sono andati via anche Paolo Maldini e Frederic Massara, e nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità della separazione con Brahim Diaz. Lo spagnolo infatti è tornato al Real Madrid e si metterà a disposizione di Carlo Ancelotti, rinnovando il contratto fino al 2027. Il fantasista è stato salutato dal club rossonero attraverso un messaggio social: «Hai illuminato San Siro. Grazie di tutto Brahim e buona fortuna campione», lui ha risposto con «Uno di voi». Si è conclusa la storia triennale di Diaz con il Milan, in cui è riuscito a totalizzare 18 gol e 14 assist in 124 presenze. L’ultima è stata sicuramente la stagione ...