Castel San Giorgio | non si ferma all’alt e tenta la fuga | fermato pusher

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non sidei carabinieri per non essere “beccato” con la droga: in manette 25enne. I militari della Compagnia di Mercato San Severino stavano svolgendo un operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio diSan, quando si sono imbattuti in un ragazzo a bordo di un ciclomotore. Nonostante l’invito arsi da parte degli uomini dell’Arma, il giovane ha proseguito la sua corsa dando vita ad un inseguimento, durato però solo pochi chilometri. Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 12 grammi di crack, suddiviso in dosi. Il ragazzo inoltre guidava il mezzo senza aver mai conseguito la patente ed era sprovvisto di copertura assicurativa. Sostanza stupefacente e motociclo venivano sottoposti a sequestro. Il giovane, ...