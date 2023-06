Caso Mourinho-Chiffi | per il patteggiamento servono le scuse pubbliche

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Abbiamo giocato contro il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera. E ne ho visti di scarsi. Come società non abbiamo la forza di dire questo arbitro non lo vogliamo. L’arbitro prima deve essere uomo, con intelligenza e controllo degli aspetti umani.è un disastro. Doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non dà il rosso a me perché non gli ho dato l’opportunità. Ogni volta che viene questo signore, smetto di lavorare per evitare il cartellino rosso“. Le parole rivolte da Josèall’indirizzo dell’arbitrodopo la sfida contro il Monza continuano a far discutere. Nella giornata di domani, alle ore 10:00, è in programma l’udienza davanti al Tribunale federale che potrebbe determinare la squalifica del tecnico della Roma. “Subito dopo il deferimento, arrivato dalla Procura Figc il 19 maggio ...

Queste le parole di: "Abbiamo giocato contro il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera. E ne ho visti di scarsi. Come società non abbiamo la forza di dire questo arbitro non ...Ospite del podcast di Fedez, ''Muschio Selvaggio'', il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti parla di José, suo ex allenatore in ...Ad aggiungere altre novità riguardo la bozza di accordo tra le parti è la Gazzetta dello Sport che afferma come la Procura abbia chiesto ale scuse pubbliche . L'appuntamento è fissato per ...

Caso Mourinho-Chiffi, l'allenatore della Roma verso il patteggiamento Fantacalcio ®

José Mourinho patteggia. Stando a quanto riferisce 'ansa.it', sarebbe stato trovato una bozza d'accordo con la Procura Federale per il caso Chiffi. Lo scorso 3 maggio, al termine della partita tra ...