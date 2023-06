Caso Ippoliti-Timperi | per il Codacons è un esempio di cattiva televisione | Timperi andrebbe sospeso!

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la vicenda a Uno Mattina in Famiglia che ha visto la diatriba tra Giannie Tiberio, anche ilinterviene. Ecco cosa è successo.

- Timperi: il Codacons interviene: "Questo è bullisimo, pessimo esempio di tv" Mentre Giannisi apprestava a raccontare la vicenda della separazione tra Sonia Bruganelli e ...Il padre di famiglia a quel punto avrebbe reagito cercando di colpirli con ile spintonandoli. ... Questa mattina, difeso dall'avvocato PieroMartini, è comparso davanti al giudice per la ...L'ufologo Angelo Maggioni ha tenuto una riunione con il suo staff per analizzare il, ... L'ufologo Maggioni spiega che, grazie alle competenze del dottor Fabio, ingegnere aerospaziale, è ...

Codacons sul caso Ippoliti: Da Timperi è arrivato un esempio di ... Fanpage.it

Dopo la vicenda a Uno Mattina in Famiglia che ha visto la diatriba tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, anche il Codacons interviene. Ecco cosa è successo.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...