Casini | «Berlusconi protagonista assoluto del calcio per decenni Ha fatto la storia di questo sport»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, commenta la morte di Silvio. «Il Presidenteè stato undelper. Haladi, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando ilitaliano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani». Il sito della Lega Serie A ripercorre i successi calcistici di: “Con 29 trofei conquistati è il Presidente più vincente delladelitaliano, tra i più vincenti di sempre. In oltre trent`anni nel mondo del ...

Pier Ferdinandoricorda Silvio, e lo fa senza nascondersi. "Se ne è andato continuando a lavorare fino all'ultimo, non ha caso aveva già programmato un incontro con i ministri di ...Dopo la rielezione di Mattarella, grato per aver trovato inuno dei sostenitori alla sua candidatura al Quirinale, Pierferdinandolo va a trovare ad Arcore. "Era gennaio, faceva ...Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018 Articoli recenti Morte di Silvio. ...in Serie A Si svolgerà l'1 e 2 luglio il prossimo Mau Ovunque Al Pisa Scotto Festival arriva, ...

Casini e l’ultimo sfogo di Berlusconi: “Cosa rimango a fare in questo mondo” La Stampa

“Berlusconi è stato un innovatore sotto molteplici aspetti e io e Casini ce ne siamo resi conto quasi subito, anche se all’inizio avevamo non poche perplessità su quello che ci diceva e su come voleva ..."L'Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti". E' il 26 gennaio del '94, quando Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa in campo. (ANSA) ...