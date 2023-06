Casadei | piccola consolazione | è il miglior giocatore del Mondiale U20

(Di lunedì 12 giugno 2023)per Cesaredopo la sconfitta dell’Italia nella finale delU20: premiato il centrocampista L’Italia U20 perde la finale deldi categoria contro l’Uruguay, ma Cesarepuò in qualche modo consolarsi a livello personale. Dopo 7 gol in 7 partite disputate, il ragazzo è stato infatti premiato comedel torneo, oltre a laurearsi capocannoniere.

