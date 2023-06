Carol Maltesi | uccisa e fatta a pezzi | condannato a 30 anni l’ex compagno

(Di lunedì 12 giugno 2023) È statoa 30di carcere Davide Fontana, il 44enne a processo per aver ucciso a martellate la 29enne, nella sua casa di Rescaldina (Milano) e aver poi disperso i suoi resti, fatti a, a Borno, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), escludendo l’aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo. La sentenza è arrivata dopo sette ore di camera di consiglio. C’è amara delusione tra familiari e parti civili per la condanna a 30di Davide Fontana, 44enne bancario. Il delitto risale all’11 gennaio del 2022, quando con un profilo falso creato su OnlyFans, piattaforma dove ogni tanto la vittima pubblicava video durante la pandemia, ...

