Caro-spiagge | quanto costa andare al mare? Codacons | “Ecco le più care in assoluto”

Leggi su fmag

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo il ponte del due giugno che ha inaugurato la stagione estiva, con il caldo prende il via anche il: come rileva il, anche quest’anno si registrano una serie di aumenti che gravano sui bagnanti, vessati dall’aumento dei prezzi anche “semplicemente” per fittare ombrellone e lettino in riva al: i prezzi lievitano in Italia L’estate in Italia sarà caratterizzata dal, ossia un aumento significativo dei prezzi sugli stabilimenti balneari: addirittura, i lidi più esclusivi offrono postazioni a prezzi elevatissimi, talvolta superiori a 1.000 euro al giorno. Questa è la fotografia scattata dalsui costi dei lettini, degli ombrelloni, delle sdraio, dei gazebi e di altri ...