Caro Silvio | grazie per la tua resistenza contro sinistra e magistrati

(Di lunedì 12 giugno 2023)Berlusconi non doveva morire. È stato il garante della democrazia in Italia in un momento difficile, in cui l’azione giudiziaria di stava configurando come una dittatura che ha cancellato letteralmente i partiti. Tra il ’92 e il ‘93 i partiti, non i colpevoli di reati, sono stati incriminati, e sono spariti. La magistratura ha stretto un patto con lache l’ha rappresentata. Berlusconi ha fatto laa lui dalla Repubblica dei partiti si è evitata la dittatura, stabilendo il bipolarismo sul quale oggi si è stabilizzata la nostra democrazia. Non gli è stato perdonato. Ed è iniziata subito una aggressione giudiziaria senza precedenti e senza fondamento. Le inchiestedi lui erano tutte inchieste politiche fino a quella infame e subdola che ha investito il suo privato ...