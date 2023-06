... Ottanta e parte dei Novanta, non può non associare il suo ricordo a un periodo d'oro della nostra comicità, lo stesso che ci ha dato Massimo Troisi ,, lo scatenato Roberto Benigni ...e Francesco Nuti, un romano e un toscano, attori e registi entrambi, hanno rivoluzionato la comicità a partire dalla fine degli anni Settanta. Quasi coetanei (Nuti era nato nel 1955, ...- scrivesu Facebook. - Un forte abbraccio alla tua famiglia a tuo fratello Giovanni e ai tuoi geniali "Giancattivi' Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Gran dolore, tanta nostalgia". "...

Carlo Verdone, caro Francesco affettuoso e pieno di talento Gazzetta del Sud

Era malato da molti anni Francesco Nuti e il suo ultimo film da regista risaliva al 2001, con Caruso, zero in condotta. Quattro anni dopo avrebbe interpretato il suo ultimo ruolo in Concorso di Colpa ...Con la voce rotta dalla commozione Carlo Conti ricorda così con l’Ansa Francesco Nuti ... quella degli anni di Non Stop, della Smorfia, di Verdone, di Troisi, una generazione di fenomeni. Per non ...