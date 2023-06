(Di lunedì 12 giugno 2023)dideled altri risultati di prestigio per gli atleti della Nazionale italiana di: dopo il trionfale esordioad Augusta, in Germania, con gli exploit di Giovanni De Gennaro, vittorioso nel K1, e Stefanie Horn, al successo nel kayak cross enel K1, a, in Repubblica Ceca, si registrano ottime prestazioni ancora con gli stessi atleti. Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro si classifica al terzo posto, sfiorando poi il podionel kayak cross, dove è quarto, mentre se da una parte Stefanie Horn non si ripete nel kayak femminile, arriva un altro podio nel kayak cross, col terzo posto finale. In queste specialità, però, mancano gli acuti del resto della ...

...necessario per salire sul secondo gradino del podio della tappa italiana di Eca JuniorCup . ... insegniamo loro che, se pur lasia uno sport individuale, è la forza del gruppo a fare la ......, calcetto: le attrezzature da windsurf sono state preparate solo per quei momenti il cui il ...non ha mai superato i necessari 11 nodi regolamentari di base per dare il via alle regate, se ...Un altro podio per Giovanni De Gennaro in Coppa del Mondo di. L'azzurro conferma il successo ad Augsburg con il terzo posto nelle acque di Praga alle spalle dei padroni di casa Jiri Prskavec e Vit Prindis . Dopo aver chiuso la semifinale in 93.02, ...

Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2023: bilancio positivo per l'Italia anche nella seconda tappa stagionale OA Sport

Seconda tappa di Coppa del Mondo ed altri risultati di prestigio per gli atleti della Nazionale italiana di canoa slalom: dopo il trionfale esordio stagionale ad Augusta, in Germania, con gli exploit ...Nove nazioni ed oltre 300 gli atleti nelle due giornate di gara che si sono svolte il 10 e 11 giugno a Valstagna (Vi) sulle acque del Brenta. Il Granda Canoa Club si è presentato alla competizione con ...