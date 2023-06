Candiani Denim vince l’ITMA Sustainable Innovation Award 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023)è lieta di annunciare l’assegnazione dell’ambito premio ITMAgrazie al progettoCustom, nominato da FK Group Spa azienda leader per le soluzioni tecnologiche per la sala taglio. Il progettoCustom, sviluppato nel 2020 in piazza Mentana 3 a Milano, è la prima micro factor di jeans del mondo sita nel cuore di una grande città. Un luogo che condensa un processo industriale all’interno di uno spazio boutique aperto al pubblico, grazie alle più innovative tecnologie del settore tessile e manifatturiero. La prima micro-factory di jeans su misura tagliati, confezionati, trattati e lavati in loco da maestranze artigiane, con l’utilizzo delle telepiù sostenibili di ...

Da sempre in primo piano sui temi della sostenibilità, si è aggiudicato nuovamente l' Itma Sustainable Innovation Award 2023 , dopo essere già stato insignito dello stesso riconoscimento nel 2019. Merito del progetto Candiani Custom ,

Oggi Candiani Denim ha vinto l'ambito premio ITMA Sustainable Innovation Award 202 3 con il progetto Candiani Custom, grazie all'uso di avanzate tecnologie e a una produzione che si basa su qualità e ...Dal 5 all’8 ottobre Genova promette di diventare la capitale del denim. In quelle date si svolgerà, infatti, la prima ...