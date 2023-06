Cambiaghi | il Toro sull’attaccante dell’Atalanta che vuole trattenere il suo gioiello

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilfortemente seguito dal Torino. I nerazzurri proveranno a fare muro in vista del mercato Uno dei piani in casa Atalanta sotto il profilo della rifondazione è quello di testare con grande ottimismo i giovani cresciuti nel vivaio, freschi di esperienza dai vari prestiti tra Serie A e B: su tutti l’ala classe 2000 Nicolò, autore di una stagione positiva in quel di Empoli con 6 goal e 2 assist. Sulatalantino però è spuntato fortemente il Torino, disposto a comprarlo a titolo definitivo, ma attualmente la Dea fa muro: aspettare il ritiro di Clusone per testarlo nel blocco nerazzurro, considerando la volontà di puntare fortemente su di lui.

