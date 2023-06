Calhanoglu | «Dato tutto per vincere | non è bastato! Grazie a tutti i tifosi»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Hakan, attraverso un post pubblicato sul suo account di Instagram, è tornato a parlare della finale di Champions League persa col Manchester City DELUSIONE – Hakanaffida ai canali social il suo pensiero sulla finale di Champions League persa contro il Manchester City. Questo il post del centrocampista dell’Inter pubblicato sul suo account di Instagram: «È stato un onore poter giocare una finale di Champions League nel mio paese. Abbiamoperma non è stato abbastanza. Voglio ringraziareper il supporto incondizionato e la mia gente in Turchia per avermi sempre sostenuto». Di seguito i post del centrocampista turco– InstagramFonte:– Instagram Inter-News - ...

La cavalcata dell'Inter in Champions League ha dato una boccata d'ossigeno incredibile e importantissima alle casse del club nerazzurro. Nelle ultime ore anche la Federcalcio turca ha voluto omaggiare attraverso i social il suo capitano Hakan Calhanoglu per aver dato grande battaglia e aver sfiorato a più riprese il pareggio.

Nonostante la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions, la Federazione turca si è complimentata con Calhanoglu.