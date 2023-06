Calendario scolastico 2023 24 | quando iniziano le lezioni Le date in tutte le regioni COMPLETO

Perugia, 12 giu. 023 " Dopo la pausa estiva il ritorno tra i banchi per tutti gli studenti dell'Umbria è stato fissato al 13 settembre 2023: è quanto stabilisce il "anno 2023/2024 della Regione Umbria" approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione, Paola Agabiti. L'annoterminerà l'8 giugno 2024 per la ...La votazione tiene conto del percorsocompiuto. L'eventuale non ammissione è deliberata a maggioranza. IlGli esami iniziano dopo gli scrutini e le date sono stabilite da ogni ...2 comma 1 e il Decreto legislativo 297/1994 art.37 comma 3, nonché ildelle convocazioni dei Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale, il dirigentedeve provvede ...

Istruzione: approvato il nuovo calendario scolastico regionale, si ... Umbriadomani

Dopo la pausa estiva il ritorno tra i banchi per tutti gli studenti dell’Umbria è stato fissato al 13 settembre 2023: è quanto stabilisce il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...