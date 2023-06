Calendario Nations League 2023 | semifinali e finali Programma | orari | tv e streaming

(Di lunedì 12 giugno 2023) La settimana calcistica sposta il focus sulle Nazionali. Tra il 14 ed il 18 giugno è il momento in cui ci si giocherà la terza edizione della, con l’Italia confermatasi tra le quattro protagoniste dopo il terzo posto di due anni fa. Sarà l’Olanda, una delle partecipanti con azzurri, Spagna e Croazia, a porsi come teatro della competizione. Si comincia appunto il 14 giugno, con gli oranje padroni di casa che apriranno i battenti sfidando la Croazia al De Kuip di Rotterdam, casa del Feyenoord. Il giorno dopo sarà invece il turno dell’altra semifinale: l’Italia sfiderà la Spagna al De Grolsch Veste di Enschede. Lesi terranno il 18 giugno; alle 15.00 quella per il terzo e quarto posto, alle 20.45 lassima. Quattro partite da cardiopalma, essendo sfide ad eliminazione diretta. In caso di ...

Da domani inizierà la preparazione in vista dell'esordio nella Pool 2 di VolleyballLeague ...Pool 3 (Hong Kong, Cina) 13 giugno: Rep. Dominicana " Polonia ore 11:00 13 giugno: ...Per uno strano incrocio di date e, tutti e tre questa sera affronteranno una partita ... uscendo alle semifinali, e ha già esordito con la Nazionale maggiore nel giugno del 2022, in...... l'Italia della pallavolo femminile si presenta invece alla FIVB VolleyballLeague con un ... 5 MONDIALI - Sono ben cinque i campionati mondiali innell'Estate italiana della Casa ...

L'Italia di Roberto Mancini torna protagonista. A poco meno di due mesi dalle due uscite con Inghilterra e Malta valida per le qualificazioni europee, gli azzurri tornano in campo nella Final Four di ...La Nazionale Italiana di pallavolo femminile si prepara per la seconda sequenza di quattro partite, nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2023. La manifestazione itinerante porta le ...