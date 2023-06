Hoprima mio padre, poi homia madre, come tutti arrivato alla mia età ho... Così il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Roberto, ricorda Silvio Berlusconi. ...Hoprima mio padre, poi homia madre, come tutti arrivato alla mia età ho... Così il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Roberto, ricorda Silvio Berlusconi. ...

Calderoli: “Ho pianto tutti i miei affetti più veri. E oggi piango te, Silvio” BergamoNews.it

Dichiarazioni di affetto, vicinanza ai familiari e anche riconoscimento dell’attività svolta in tutti questi anni ...Silvio Berlusconi è morto. Il mondo della politica italiana ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha rappresentato un pezzo di storia italiana. Il Vicepremier e ...