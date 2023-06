Calciomercato Roma | Aouar si presenta e prende la maglia 22 di Zaniolo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il primo colpo è già in archivio, il secondo verrà ufficializzato entro venerdì. Lasorpassa il Milan due volte e si aggiudica i primi due acquisti a zero euro. Ieri in una Trigoria deserta ha ...

Il difensore ha firmato il quinquennale proposto dallarespingendo il tentativo di inserimento del Milan. Giovedì l'ex Eintracht svolgerà le visite mediche. Un doppio colpo a zero prima di ...... over 65 e aquilotto, quest'ultima che come sempre sarà riservata a chi ha meno di 14 anni e valida per 16 partite con la possibilità di prelazione per le 4 partite Top contro Juventus, Inter,e ...Commenta per primo Wilfred Zaha è uno dei giocatori più cercati sul mercato. L'ala si libera a zero ed è sul taccuino anche del Paris Saint - Germain . Secondo Le Parisien , l'ex Crystal Palace non è ...

Il primo colpo è già in archivio, il secondo verrà ufficializzato entro venerdì. La Roma sorpassa il Milan due volte e si aggiudica i primi due acquisti a zero euro. Ieri in una Trigoria deserta ha ...Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo. Dopo la riunione operativa della scorsa settimana a Formello con Sarri, Fabiani e Calveri, il presidente Lotito scenderà ...