Calciomercato Milan – Maignan | rinnovo anti-Chelsea | cifre e dettagli

Giroud, che con ilha allungato il contratto con un stipendio da 3,5 milioni netti. ... 'Era la coppa che dovevi alzare, non la testa' Leggi i commentiinter : tutte le notizie 12 ...Sulla Gazzetta 'Inter Gigante' con Lukaku e Scamacca come obiettivi mercato, mentre 'avanti Thuram' per i rossoneri. Su Tuttosport 'Juve, tre obiettivi tricolore' per un mercato Made in Italy ...Rassegna Stampa -.itLa 'Gazzetta dello Sport' apre con le mosse dell'Inter per ... In basso, spazio a quelle del: 'Avanti Thuram, c'è pure Taremi. Origi in uscita'. In taglio alto, ...

Calciomercato Milan – Furlani, 30 milioni per un colpo: le ultime news Pianeta Milan

Messa alle spalle la parentesi al Valencia, Rino Gattuso potrebbe tornare ad essere uno dei protagonisti della Serie A ...Tutti i verdetti sono stati emessi e la stagione calcistica di Serie A e Serie B 2022/23 si è ufficialmente conclusa con la compilazione definitiva della lista dei club che comporrà la Serie A 2023/24 ...