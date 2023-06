Calciomercato Milan – Confermato | abbandonata la pista Arnautovic

Commenta per primo Si va verso i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi , ex presidente del Consiglio, ex patron dele proprietario del Monza . Lo riporta l' Ansa . La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati. Per quanto ...Sotto la sua presidenza ilha conquistato 29 trofei, vincendo ben 8 Scudetti e 5 Champions League e affermandosi come una delle squadre più forti di tutti i tempi. È ad oggi il presidente più ...'È stato un uomo di sport - aggiunge Abodi - molto orientato alla vittoria come tutti i grandi uomini con la caparbietà orientata all'obiettivo e quando è uscito dallo ha fatto con dolore per ...

Era il 5 ottobre 1986. Il Cavaliere e l'Avvocato, in una rara intervista "doppia" prima del match che vede scontrarsi i loro club del cuore. La sfida tra due grandi imprenditori ma, soprattutto, tra d ...L'ex presidente del consiglio, nonchè trentennale presidente del Milan, è stato al centro di un curioso retroscena che coinvolge Maradona ...