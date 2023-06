Calciomercato Milan – Attacco | spunta l’idea Taremi | i dettagli

(Di lunedì 12 giugno 2023) Mehdi, attaccante del Porto, obiettivo didel? Per 'La Gazzetta dello Sport' l'iraniano piace in Via Aldo Rossi

, sono giorni decisivi per il possibile colpo in attacco dei rossoneri: ecco qual è la situazione Ilinsiste per Marcus Thuram, chiamato ora a decidere tra la proposta ...Salgono le quotazioni di Parisi dell' Empoli , già accostato a tante big italiane (dall' Inter al Napoli passando per il), ma in queste ore diventato un obiettivo concreto anche per il club ......Farioli e Pirlo) al grande ex Gennaro Gattuso che ora sembra essere in vantaggio stando alle indiscrezioni raccolte da.it. Passato a Salerno da calciatore prima di approdare al, ...

Calciomercato Milan – Furlani, 30 milioni per un colpo: le ultime news Pianeta Milan

Dall'Inter alla Juventus, il calciatore rompe gli indugi e dice la sua sul proprio futuro: aspetta il nuovo allenatore ...Pioli aspetta la decisione del francese, su cui è forte anche il Psg. Nel frattempo si apre la pista per l’iraniano del Porto ...