Calciomercato | la Juventus valuta Lucas Vazquez

(Di lunedì 12 giugno 2023) Con una deludente stagione ormai alle spalle, ladi Massimiliano Allegri inizia a sondare le opportunità die in particolare sembrerebbere il profilo dello spagnolo: lail profilo Laha la necessità di rafforzare la propria rosa e soprattutto i punti di questa che si sono rivelati maggiormente problematici nella stagione appena conclusa. Per questo motivo sembrerebbe interessata al profilo del giovanecome possibile elemento da inserire nella rosa.è attualmente impegnato con il Real Madrid con cui ha un contratto in scadenza nel 2024. Nel corso della sua carriera ...

Liverpool, Leeds e Chelsea hanno già confermato allache non riscatteranno rispettivamente i cartellini del centrocampista brasiliano Arthur, di quello statunitense McKennie e dell'ex - ...N iente straordinari per Adrien Rabiot: dopo aver chiuso la stagione in bianconero con 4214 minuti giocati (l'unico ad averne fatti di più nellaè stato Danilo, che ha toccato quota 4645) salterà i prossimi due impegni con la Francia contro Gibilterra e Grecia (16 e 19 giugno). Il centrocampista ieri ha lasciato il centro sportivo dei ...... per il quale lasta compiendo l'ultimo sforzo per tentare di trattenerlo. Adrien Rabiot © LaPresse -.itIl francese è in scadenza di contratto, i bianconeri hanno messo sul ...

Scambio lampo in Serie A: la Juve mette le mani sul nuovo portiere JuveLive

Su La Stampa - Milik, fronte caldo. Per il polacco la Juventus sta valutando la situazione, il giocatore non rientra nei piani del Marsiglia e rimarrebbe molto volentieri a Torino, la ...Su Gazzetta: "Juve, tutto su Rabiot". L'input e' di tagliare gli ingaggi, ma per Adrien si fa un'eccezione: alla mamma proposta la cifra attuale. Rabiot piace ...