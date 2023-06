A Istanbulha fermato Haaland. "Intanto l'ho trovato il doppio di come era quando l'avevo ... pensare a fare contento prima di tutto me stesso, ilè la mia passione e la mia vita. ...... ilitaliano è di ottimo livello. Haaland Fisicamente è il doppio di quando l'ho incontrato col Dortmund, non so cosa mangia... E' un grande attaccante - assicura- ma abbiamo difeso ...Come si fa a non pensare ancora a quella finale di Champions di Istanbul Il difensore nerazzurro ha rimpianti e non pochi Ha annullato Haaland ma non è bastato Infinesi toglie un sassolino ...

Calcio:Acerbi, Istanbul fa parte della vita ma che amarezza - Calcio Agenzia ANSA

"Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto dall'Inter ma c'è amarezza. Ti senti dire che sei bravo ma se non alzi il trofeo un po' ti rode". (ANSA) ...Francesco Acerbi sarà riscattato dall'Inter dopo la grande stagione giocata: ma, spiega la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri chiederanno uno ...