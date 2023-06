Calcio | verso Italia-Spagna Acerbi | “C’è rispetto | non paura Vogliamo vincere la Nations League”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si avvicina il debutto dell’nelle Finals della. Giovedì 15 giugno, infatti, la Nazionale allenata da Roberto Mancini affronterà lain semifinale. Gli Azzurri stanno ultimando la preparazione al Centro Tecnico di Coverciano dove questa mattina, lunedì 12 giugno, sono arrivati anche i giocatori dell’Inter, reduci dalla finale di Championscontro il Manchester City. Tra loro anche Francescoche ha parlato in conferenza stampa, partendo propio dal ko coi nerazzurri nella finale europea: «Quando perdi non è un fallimento, ma un insegnamento. Si vince e si perde, sperando ci siano sempre più vittorie che sconfitte». «Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto – ha aggiunto -, anche se c’è un po’ di amarezza. La mia sensazione dal campo è che ci sia ...

