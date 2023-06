Calcio | Uruguay vince il mondiale Under 20 | Italia sconfitta in finale per 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Plata, 12 giu. - (Adnkronos) - Un percorso indimenticabile ma dall'epilogo amaro. Il sogno della Nazionale20 dire ilin Argentina è svanito a quattro minuti dalla fine: il gol di Luciano Rodriguez regala il titolo all', che a La Plata (dopo due finali perse, 1997 e 2013) spezza l'incantesimo e riporta la coppa in Sudamerica dopo quattro trionfi europei di fila. L'può consolarsi con i titoli di capocannoniere e di miglior giocatore vinti da Cesare Casadei, autore di sette reti in sette partite, e con il premio di miglior portiere vinto da Sebastiano Desplanches. Il ct Nunziata ha dato fiducia dal 1' a Pafundi - match winner contro la Corea del Sud - e riproposto Faticanti da play, con Giovane basso a sinistra nei quattro di difesa e Turicchia a destra. I primi ...